Mann stirbt bei Wohnhausbrand in Oberbayern

Bei einem Wohnhausbrand in Oberbayern ist am frühen Mittwochmorgen ein Mann ums Leben gekommen. Es handle sich vermutlich um einen Bewohner, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch. Die Identität des älteren Herrn sei jedoch nicht abschließend geklärt. Die Kripo war noch am Mittag am Brandort in Antdorf (Landkreis Weilheim-Schongau). Brandursache und Schadenshöhe werden ermittelt.

31. März 2021 - 12:40 Uhr | dpa

Ein Frontalblick auf einen Einsatzwagen der Feuerwehr. © Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Symbolbild

Antdorf © dpa-infocom, dpa:210331-99-40619/2