Mann stirbt bei Waldarbeiten

Ein Mann ist nach Erkenntnissen der Polizei bei Waldarbeiten in Niederbayern tödlich verunglückt. Der 68-Jährige sei vormittags alleine zu seinem Waldgrundstück bei Kirchroth (Landkreis Straubing-Bogen) aufgebrochen, teilte die Polizei am Montag mit. Als er lange nicht zurückkehrte, machte sich ein Verwandter auf die Suche. Er fand den Waldbesitzer am Freitagabend tot neben einem gefällten Baumstamm liegend. Die Polizei gehe von einem Unfall aus, sagte ein Sprecher. Der genaue Hergang werde aber noch ermittelt.

21. Juni 2021 - 16:11 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Mit eingeschaltetem Blaulicht ist ein Rettungswagen im Einsatz. © Boris Roessler/dpa

Kirchroth © dpa-infocom, dpa:210621-99-84616/2