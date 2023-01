Mann stirbt bei Brand in Gartenhütte

Ingolstadt

Ein Mann ist bei einem Brand in einer Schrebergartenhütte in Ingolstadt ums Leben gekommen. Der 68 Jahre alte Rentner saß am Donnerstag mit seiner Frau in der Hütte, als das Feuer ausbrach. Eine Polizeisprecherin teilte mit, dass es sich womöglich um einen Unfall bei der Inbetriebnahme der Gasheizung handelte, bei dem eine Verpuffung stattgefunden habe. Der Mann starb noch in der Hütte. Die Frau wurde mit leichten Verbrennungen und einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.