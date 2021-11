Mann stirbt bei Autounfall auf A6

Ein Mann ist bei einem Unfall auf der Autobahn 6 in der Oberpfalz ums Leben gekommen. Das mit zwei Männern besetzte Auto habe sich am Sonntagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Waidhaus und Pleystein (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) überschlagen, sagte ein Polizeisprecher. Der andere Insasse des Autos habe einen Schock erlitten, sei aber ansprechbar gewesen und offenbar nicht schwer verletzt. Die Autobahn sei derzeit in Fahrtrichtung Nürnberg gesperrt, so der Sprecher weiter. Die Unfallursache war zunächst unklar.

07. November 2021 - 16:46 Uhr | dpa

Die Leuchtschrift "Unfall" auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Pleystein © dpa-infocom, dpa:211107-99-903816/2