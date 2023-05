Mann springt bei Flucht vor Polizei in Kanal

Ein junger Mann ist auf der Flucht vor der Polizei im Nürnberger Süden in den Main-Donau-Kanal gesprungen. Dabei verlor er eine schwarze Tüte mit Substanzen, bei denen es sich laut Polizei augenscheinlich um Marihuana handelte - das sich vor den Augen der Beamten auf dem Boden verteilte. Später fanden die Einsatzkräfte in der Nähe noch mehrere Hundert Gramm Marihuana. Das teilte die Polizei am Montag mit.

01. Mai 2023 - 12:51 Uhr | dpa

Nürnberg Die Polizisten wollten den 21-Jährigen demnach am Sonntagnachmittag kontrollieren, bevor er flüchtete und in der Nähe der Schleuse in den Kanal sprang. Allerdings schaffte er es nicht mehr selbst, auch wieder herauszuklettern. Die Beamten halfen ihm aus dem Wasser, "was ihnen der junge Mann mit einem erneuten Fluchtversuch dankte", wie es in der Mitteilung weiter hieß. Daraufhin fesselten sie ihm die Hände. In einem Waldstück in der Nähe fanden die Polizisten dann ein mutmaßliches Drogenversteck. Dort soll der 21-Jährige mehrere Hundert Gramm Cannabis und verschiedene Drogenutensilien aufbewahrt haben. Auch ein Drogenspürhund kam vor Ort zum Einsatz. Später wurde auch die Wohnung des Mannes durchsucht. Weitere Drogen konnten die Beamten dort aber nicht finden. Gegen den Beschuldigten werde nun wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.