Mann soll Senior an Haltestelle verletzt haben

An einer Schweinfurter Bushaltestelle soll ein 50 Jahre alter Mann einen Senior niedergeschlagen und lebensgefährlich verletzt haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag berichteten, befindet sich der 50-Jährige wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft.

06. September 2021 - 17:29 Uhr | dpa

Schweinfurt Der Mann soll am Samstagabend mit einem 70-Jährigen an der Haltestelle einen Streit gehabt haben. Der Jüngere soll den Senior dabei so geschlagen haben, dass dieser zu Boden stürzte. Das Opfer wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 50-Jährige soll zunächst vom Tatort geflüchtet sein. Der Mann sei aber kurze Zeit später von der Polizei ermittelt und festgenommen worden, hieß es. Die Kripo hofft nun auf Zeugenhinweise, um den Ablauf der Auseinandersetzung rekonstruieren zu können. © dpa-infocom, dpa:210906-99-115704/2