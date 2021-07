Mann soll Polizisten getreten haben: Haftbefehl beantragt

Die Staatsanwaltschaft Ansbach hat Haftbefehl gegen einen Mann beantragt, der zwei Polizeibeamte getreten haben soll. Der 24-Jährige werde am Dienstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt, teilte die Polizei mit. Gegen den Mann wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Neuendettelsau

Er wird verdächtigt, in der Nacht zum Sonntag in Neuendettelsau (Landkreis Ansbach) mit Anlauf einen Polizisten von hinten in den Rücken getreten zu haben. Kurz darauf habe er einer Beamtin heftig ins Gesicht getreten und sei geflüchtet, hieß es. Am Montagmorgen wurde der Verdächtige festgenommen.

Die Polizei führte zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Tat gerade eine Verkehrskontrolle durch. Ein 21 Jahre alter Mann beleidigte dabei den Angaben zufolge die Beamten und weigerte sich, seine Personalien anzugeben. Die Einsatzkräfte hätten ihn deshalb zu Boden gebracht und fixiert. Währenddessen soll sich der 24 Jahre alte Mann aus einer Menschengruppe in der Nähe gelöst und den Polizeibeamten die Tritte versetzt haben.

© dpa-infocom, dpa:210706-99-276436/2