Ein Mann soll in Oberfranken mit einer Schreckschusspistole auf Polizeibeamte geschossen haben. Die Ehefrau des 40-Jährigen hatte eine Streife gerufen, weil dieser in der Wohnung der Familie in Marktleuthen (Landkreis Wunsiedel) gewalttätig gegen die gemeinsame Tochter geworden sei, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als die Einsatzkräfte am Montagabend vor dem Haus eintrafen, öffnete der Mann den Angaben der Polizei zufolge ein Fenster im Erdgeschoss und schoss mehrfach in Richtung der Beamten.

22. März 2022 - 16:18 Uhr | dpa

Marktleuthen Diese wussten zunächst nicht, ob es sich um eine echte Schusswaffe oder eine Attrappe handelte, gingen hinter ihrem Streifenwagen in Deckung. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung hätten die Polizisten weitere Waffen und Drogen sichergestellt, hieß es. Der Mann sei während der Tat erheblich alkoholisiert gewesen.