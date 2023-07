Mann soll mit Hammer auf Frau eingeschlagen haben

Weil er laut Polizei mit einem Hammer auf seine Frau eingeschlagen hat, sitzt ein Mann aus Oberfranken wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Die 47-Jährige sei nach dem Vorfall in Döhlau (Landkreis Hof) zu Nachbarn geflüchtet und habe dort gesagt, dass ihr Mann sie vor den Hammerschlägen gewürgt habe, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit.

24. Juli 2023 - 16:26 Uhr | dpa

Döhlau Die Nachbarn setzten am Sonntag demnach einen Notruf ab, die 47 Jahre alte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar. Ihren 49 Jahre alten Ehemann nahm die Polizei demnach fest. Ein Richter erließ am Montag Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Der Verdächtige wurde in ein Gefängnis gebracht.