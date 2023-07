Mann schüttet Spiritus auf Grillkohle: Frau schwer verletzt

Memmelsdorf

Eine Frau ist beim Anzünden eines Kohlegrills in Oberfranken schwer verletzt worden. Die Grillkohle habe sich am Samstagabend vorerst nicht anzünden lassen, weshalb ein 21-Jähriger Spiritus aus einer Flasche in die Glut geschüttet habe, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Flammen griffen in Memmelsdorf (Landkreis Bamberg) auf die Flasche über und sie explodierte. Dadurch habe eine 21-Jährige neben dem Mann schwere Verbrennungen erlitten. Ein Rettungshubschrauber brachte sie nach Polizeiangaben ins Krankenhaus. Der Mann sei unverletzt geblieben.