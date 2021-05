Mann schießt vom Balkon auf Tauben

Auf Tauben soll ein Mann in Nürnberg von seinem Balkon aus geschossen haben. Ein Passant habe den 26-jährigen Verdächtigen am Dienstagnachmittag beobachtet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine alarmierte Streife fand eine erschossene Taube. In seiner Wohnung hatte der Verdächtige ein Gasdruckgewehr und die dazugehörige Munition.

26. Mai 2021 - 13:50 Uhr | dpa

Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen mit Blaulicht. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Nürnberg Wieso der mutmaßliche Schütze es auf die Tauben abgesehen hatte, war zunächst nicht klar. "Er erweckte nicht den Anschein, als wäre er ein notorischer Taubenhasser", sagte ein Sprecher der Polizei. Der Mann habe sich jedoch sehr aggressiv verhalten und musste gefesselt. © dpa-infocom, dpa:210526-99-748114/2