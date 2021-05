Mann schießt mit Schreckschusspistole um sich

Ein Mann hat in Regensburg mit einer Schreckschusspistole um sich geschossen. An mehreren Orten habe der 34-Jährige die Waffe am Freitag gezeigt und abgefeuert, teilte die Polizei mit. Mehrere Passanten hätten daraufhin die Polizei gerufen.

07. Mai 2021 - 13:59 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Polizeifahrzeug. © Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild

Regensburg Die Polizei fand den mutmaßlichen Täter und nahm ihn fest. Dessen Motiv war laut Polizei zunächst unklar. Der 34-Jährige soll nun in psychiatrische Klinik gebracht werden. Die Polizei bittet Zeugen, die den Mann mit der Waffe gesehen haben, sich zu melden. © dpa-infocom, dpa:210507-99-507573/2