Mann schießt mit Gasdruckwaffe mehrfach auf seinen Bruder

Prichsenstadt

Der 23-Jährige erlitt durch die verschossenen Stahlkugeln am Donnerstag leichte Verletzungen und musste vor Ort in Prichsenstadt medizinisch versorgt werden. Sein Bruder wurde wegen des dringenden Tatverdachts eines versuchten Tötungsdeliktes vorläufig festgenommen und anschließend in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Das Motiv war zunächst unklar. Allerdings war der 26-Jährige wohl früher schon psychisch auffällig, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Kripo Würzburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.