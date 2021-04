Mann schächtet Schafe auf verwahrlostem Hof

Ein Mann hat auf einem verwahrlosten Hof in Niederbayern Schafe geschächtet. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 64-Jährige habe auf dem "abbruchreifen" Hof in Neuhaus am Inn (Landkreis Passau) ein Schaf zum Fastenmonat Ramadan geschächtet - also ohne Betäubung geschlachtet. Bei einer Kontrolle hätten Beamte das ausgeweidete Tier, verschiedene Messer, Schärfwerkzeuge und Schlachterutensilien gefunden. Schächtungen sind in Deutschland verboten, können aber für religiöse Zwecke genehmigt werden. Dafür müssen strenge Hygienevorgaben eingehalten werden.

23. April 2021 - 12:40 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Rund drei Wochen alte Merinofleischlämmer sind zu sehen. © Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Neuhaus am Inn Weil der Mann bereits im vergangenen Jahr laut Polizei Schafe geschächtet hatte, kontrollierten die Beamten ihn am Donnerstag. 55 weitere Schafe und zwei Lämmer, die der Mann auf dem Hof hielt, brachten Polizei und Veterinäramt anschließend von dem Anwesen weg. © dpa-infocom, dpa:210423-99-323578/2