Mann ruft Rettungsdienst und ist aggressiv: Eine Verletzte

Ein Mann in Unterfranken soll zuerst den Rettungsdienst gerufen, dann die Einsatzkräfte beleidigt und eine Frau leicht verletzt haben. Der 54-Jährige habe am Samstagmittag wegen starker Rückenschmerzen die Rettungskräfte gerufen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Diese habe er beim Eintreffen in Geroda (Landkreis Bad Kissingen) angefangen zu beleidigen und die Behandlung abgelehnt.

30. April 2023 - 09:55 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen parkt vor der geöffneten Tür eines Wohnhauses. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Geroda Der Mann sei augenscheinlich stark betrunken gewesen. Als die Einsatzkräfte die Wohnung verlassen wollten, rannte der 54-Jährige ihnen der Polizei zufolge hinterher und stürzte eine Treppe hinunter. Dabei erlitt er mittelschwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Im Krankenwagen habe er um sich geschlagen und eine der Einsatzkräfte leicht verletzt.