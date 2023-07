Mann ruft nach Unfall Polizei: Und verschwindet

Ein verschwundener Autofahrer gibt der Verkehrspolizei in Bamberg Rätsel auf: Der Mann hatte die Beamten nach einem Unfall auf der Autobahn 70 am Samstag selbst alarmiert - als die Polizei eintraf, entdeckte sie aber nur noch seinen stark beschädigten Wagen, teilte die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg am Montag mit. Der Mann selbst war nicht mehr auffindbar.

Bamberg Der Autofahrer hatte auf der A70 in einer Baustelle mehrere Warnbaken umgefahren. Sein Auto stellte er danach unverschlossen in der Nähe der nächsten Ausfahrt ab, dort fanden sich auch Schlüssel, Fahrzeugpapiere und ein Führerschein. Laut Polizei reagierte der Mann anschließend aber nicht auf Rückrufe, auch daheim war er nicht erreichbar. Die Ermittler leiteten ein Verfahren wegen Unfallflucht ein.