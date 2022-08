Mann reißt in Bayreuth israelische Flagge herunter

In Oberfranken hat ein junger Mann eine israelische Flagge heruntergerissen und ist darauf herumgetreten. Es wird von einer gezielten politisch-motivierten Tat ausgegangen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der Mann habe bewusst die israelische Flagge unter den vielen wehenden Flaggen am Bayreuther Luidpoldplatz ausgewählt und beschädigen wollen. Laut Polizei stammt der staatenlose 20-Jährige aus den von Israel besetzen palästinensischen Gebieten.

Bayreuth Der Mann kletterte dem Polizeibericht zufolge am Freitag zunächst auf den Fahnenmast, riss die Flagge herunter und trampelte anschließend darauf herum. Ein Zeuge beobachtete die Tat, verfolgte ihn und alarmierte die Polizei. Die Beamtem zeigten den 20-Jährigen wegen der Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten an. Hinweise auf einen psychischen Ausnahmezustand gibt es nach Angaben eines Polizeisprechers am Montag nicht. Ob der Mann bereits strafrechtlich auffällig war, war nicht bekannt.