Mann rast mit Auto auf Polizisten zu: Rettung durch Sprung

Nach einer Verfolgungsjagd durch Würzburg hat die Polizei einen 21-Jährigen festgenommen, der an Telefonbetrügereien beteiligt gewesen sein soll. Bei einer Geldübergabe am Donnerstag konnten die Beamten nach eigenen Angaben einen 47 Jahre alten Komplizen des Mannes zunächst problemlos festnehmen. Der 21-Jährige habe in seinem Fluchtfahrzeug jedoch Gas gegeben und sei direkt auf einen der eingesetzten Beamten zugefahren, teilten die Beamten mit. Der Polizist habe Warnschüsse abgegeben und zur Seite springen müssen, um nicht überfahren zu werden.

24. August 2023 - 19:59 Uhr | dpa

Würzburg Bei der anschließend Flucht durch den Stadtteil Frauenland seien mehrere andere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden, verletzt worden sei aber niemand. An einer roten Ampel konnten die Polizisten den jungen Mann schließlich stellen. Beide Tatverdächtige sollen am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Ermittelt wird unter anderem wegen versuchten bandenmäßigen Betrugs sowie wegen versuchter Tötung.