Mann prallt mit Transporter gegen Baum und stirbt

Reichertsheim

Mit seinem Kleintransporter ist ein Mann im Landkreis Mühldorf am Inn gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der 30-Jährige sei am Donnerstagabend von einer Bundesstraße bei Reichertsheim abgekommen, teilte die Polizei mit. Daraufhin kippte das Fahrzeug um, schlitterte die Leitplanke entlang und prallte gegen den Baum. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Bundesstraße 12 war für mehrere Stunden komplett gesperrt.