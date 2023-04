Mann nach Wohnungsbrand tot gefunden

Nach dem Löschen eines Wohnungsbrands in Pleinfeld (Landkreis Weißernburg-Gunzenhausen) hat die Feuerwehr einen Mann im Erdgeschoss tot gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich dabei um einen Bewohner des Zweifamilienhauses handelt. Eine Frau, die ebenfalls in dem Haus lebt, wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sie konnte das Haus rechtzeitig verlassen, wie die Polizei mitteilte.

10. April 2023 - 15:34 Uhr | dpa

Pleinfeld Der Brand brach am Montagmittag aus und die umliegenden Feuerwehren waren unter anderem mit Atemschutzträgern im Einsatz. Die Brandursache ist bislang unklar. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.