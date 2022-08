Mann nach Konzertbesuch angefahren und schwer verletzt

Nach dem Besuch eines Konzerts ist ein Mann in der Oberpfalz von einem Auto angefahren und mehrere Meter mitgeschleift worden. Der 42-Jährige wurde bei dem Unfall in der Nacht zum Samstag schwer verletzt - der Autofahrer fuhr einfach weiter, ohne um sich das in Obertraubling auf der Straße liegende Opfer zu kümmern, teilte die Polizei mit.

27. August 2022 - 16:17 Uhr | dpa

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Obertraubling Mit Hilfe eines Zeugen sei es gelungen, den mutmaßlichen Unfallfahrer ausfindig zu machen. Der 28-Jährige wurde demnach auf dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants in Regensburg von einer Streife angetroffen. Der junge Mann gab gegenüber den Beamten zu, auf demselben Konzert wie der 42-Jährige gewesen zu sein. Zum Unfallhergang habe er sich nicht geäußert. Bei ihm bestehe der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte, hieß es. Bei seiner vorläufigen Festnahme wehrte sich der Mann und verletzte dabei zwei Beamte leicht. Nach einer Blutentnahme kam er wieder auf freien Fuß. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der unterlassenen Hilfeleistung ermittelt.