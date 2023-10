Mann mit Horrorfilm-Maske klaut Geld und greift Mann an

Ein Mann mit Freddy-Krueger-Maske soll 100 Euro aus der Hülle eines Handys gestohlen haben, das auf der Terrasse eines Hauses in Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) gelegen hat. Das dort lebende Ehepaar entdeckte den Mann mit der Horrorfilm-Maske nach dem Diebstahl am Montagabend in einer angrenzenden Scheune, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dort soll er mit einem länglichen Gegenstand nach dem Ehemann geschlagen haben.

03. Oktober 2023 - 12:02 Uhr | dpa

Nördlingen Das Paar bemerkte den Diebstahl, nachdem sie auf den Aufzeichnungen einer Überwachungskamera jemanden auf ihrer Terrasse gesehen hatten. Kurze Zeit später hörten sie Geräusche aus der Scheune und fanden dort den mutmaßlichen Dieb. Nachdem der Hausbewohner dessen Angriff ausgewichen war, flüchtete der Unbekannte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können.