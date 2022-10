Mann mit Haftbefehl und führerscheinlos flieht bei Kontrolle

Die Flucht vor einer Verkehrskontrolle der Polizei in Oberfranken hat für einen Mann in der Justizvollzugsanstalt geendet. Der 47-Jährige ohne Führerschein habe auf einer Straße bei Eggolsheim (Landkreis Forchheim) die Anhaltesignale der Beamten ignoriert, berichtete die Polizei am Samstag. Als er dann am Freitagabend doch noch anhielt, verschloss er sich nach Polizeiangaben in seinem Auto und trat aufs Gaspedal. Dabei hätten sich die Beamten vor dem Fahrzeug durch einen Sprung zur Seite gerettet und seien dem Mann anschließend hinterhergefahren.

Eggolsheim Ungefähr einen Ort weiter hielten sie den Mann zum zweiten Mal an. Weil ein offener Haftbefehl gegen den 47-Jährigen vorlag, kam er in Haft. Den Grund für den Haftbefehl konnte die Polizei nach eigenen Angaben aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht sagen.