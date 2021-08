Mann mit Baseballschläger und Messer bei Freund der Tochter

Ein familiärer Streit mit Baseballschläger und Messer hat in Oberfranken einen nächtlichen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine 17-Jährige habe in der Nacht zum Dienstag die Polizei gerufen und gesagt, dass ihr 34 Jahre alter Vater auf dem Weg zu ihrem Freund in Selb (Landkreis Wunsiedel) sei, teilte die Polizei mit. Die Beamten trafen den Vater dann auf der Straße an, als er bereits auf dem Rückweg war.

03. August 2021 - 15:41 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Polizist im Einsatz. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Selb Der Partner der Tochter und seine Familie sagten später der Polizei, dass der 34-Jährige nur ein klärendes Gespräch gesucht habe. Den Baseballschläger habe er nur zum Anklopfen ans Fenster benutzt. Laut einem Atemalkoholtest hatte der 34-Jährige 1,6 Promille im Blut. Den Schläger und ein Einhandmesser nahmen die Polizeikräfte ihm ab. Den Angaben zufolge muss er nun mit einem Bußgeld rechnen, weil er für das Messer keine Erlaubnis hatte. Die Hintergründe des Streits waren zunächst unklar. © dpa-infocom, dpa:210803-99-688984/3