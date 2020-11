Mann liegt auf Fahrbahn und wird überfahren

Mitten auf der Fahrbahn hat ein junger Mann gelegen, der in Bamberg von einem Auto überfahren worden ist. Der 25-Jährige sei mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Warum der Mann auf der Straße lag, müsse noch ermittelt werden.

24. November 2020 - 12:40 Uhr | dpa

Bamberg Die 48-jährige Autofahrerin habe den jungen Mann demnach in den frühen Morgenstunden an Dienstag zu spät bemerkt und trotz Brems- und Ausweichversuch den Zusammenstoß nicht mehr verhindern können.