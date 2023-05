Mann läuft mit Axt auf Gehweg und behindert Verkehr

Ein Mann hat in Nürnberg Passanten mit einer Axt bedroht und den Verkehr behindert. Die Polizei musste deswegen gleich zweimal ausrücken. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Freitag mitteilte, fiel der 28-Jährige am Donnerstag zunächst durch sein Verhalten auf: er versuchte, vorbeifahrende Autos zum Anhalten zu bewegen und behinderte so den Verkehr. Eine Streife erteilte ihm daraufhin einen Platzverweis.

26. Mai 2023 - 12:01 Uhr | dpa

Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug "Polizei". © David Inderlied/dpa/Illustration

Nürnberg Knapp 90 Minuten später kam der Mann den Angaben zufolge jedoch in die Straße zurück. Diesmal belästigte er Passanten verbal auf dem Gehweg und hatte eine Axt dabei. Zeugen verständigten die Polizei. Die Beamten nahmen den Mann vor Ort fest und stellten die Axt sicher. Der 28-Jährige wurde in eine Fachklinik eingewiesen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt.