Mann läuft auf die Autobahn und wird überfahren

Ein Mann ist zu Fuß auf die Autobahn 3 bei Würzburg gelaufen und von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

Würzburg

Nach Polizeiangaben vom Montag war der 52-Jährige am späten Sonntagabend mit anderen Männern in Richtung Nürnberg unterwegs und machte an einem Rastplatz bei Würzburg Halt. Warum der 52-Jährige dann zu Fuß auf die Autobahn lief, war zunächst unklar.

Der 57 Jahre alte Autofahrer, der den Fußgänger erfasste, erlitt nach Polizeiangaben Prellungen und einen Schock. Er kam in ein Krankenhaus. Der Fußgänger sei noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen, hieß es. Die Autobahn musste in Richtung Frankfurt für mehrere Stunden gesperrt werden.