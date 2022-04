Mann klemmt Kopf zwischen Container und Lastwagen-Arm ein

Ein Arbeiter hat seinen Kopf auf einer Baustelle in Garmisch-Partenkirchen zwischen einem Container und einem Lastwagen-Arm eingeklemmt. Der 48-Jährige sei bei dem Vorfall am Montag schwer am Kopf verletzt worden, teilte die Polizei mit. Von Lebensgefahr werde aber nicht ausgegangen.

25. April 2022 - 16:11 Uhr | dpa

Garmisch-Partenkirchen Der Mann hatte demnach einen Container aufladen wollen. Als der Lastwagen-Arm klemmte, schaute der 48-Jährige nach der Vorrichtung. Dabei sei der Lastwagen-Arm plötzlich nach unten gerutscht und habe den Kopf des 48-Jährigen zwischen Arm und Container eingeklemmt. Der Mann habe sich selbst noch befreien können, bevor Rettungskräfte vor Ort waren. Ein Hubschrauber habe ihn in eine Klinik geflogen.