Mann in Waldstück tot aufgefunden

Ein 66-Jähriger ist in einem Waldstück bei Parsberg in der Oberpfalz tot gefunden worden. Seine 63-jährige Ehefrau hatte ihn am Donnerstag als vermisst gemeldet. Bei der anschließenden Suchaktion, die bis zum Abend dauerte, kamen auch ein Hubschrauber und Hundestaffeln zum Einsatz, teilte die Polizei am Freitag mit. Die genaue Todesursache war zunächst unklar. Suizid oder Fremdeinwirkung schloss die Polizei aus.

05. Februar 2021 - 14:19 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Parsberg © dpa-infocom, dpa:210205-99-317538/2