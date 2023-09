Mann in U-Haft wegen mutmaßlichen versuchten Mordes

Ein Mann soll einen Bekannten in einer Gaststätte angegriffen haben und sitzt nun wegen des Verdachts auf versuchten Mord in Untersuchungshaft. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der 59-Jährige nach einem Streit in Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) auf einen 51-Jährigen eingeschlagen, teilte die Polizei am Freitag gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mit. Die Tatwaffe sei ein Werkzeug gewesen. Daraufhin seien am Mittwoch mehrere Zeugen in der Gaststätte dazwischengegangen.

01. September 2023 - 10:45 Uhr | dpa

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Marktheidenfeld Der Rettungsdienst habe den 51 Jahre alten Mann leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sei einige Zeit später gerufen worden und habe den 59-Jährigen festgenommen. Am Donnerstag habe der Ermittlungsrichter die Untersuchungshaft angeordnet. Es werde unter anderem wegen versuchten Mordes ermittelt, weil der Angriff für den Bekannten unvorhersehbar gewesen sei, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag.