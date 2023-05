Mann in Coburg von unbekannten Tätern schwer verletzt

Zwei unbekannte Täter haben in Coburg einen Mann lebensgefährlich verletzt. Nach Polizeiangaben vom Montag griffen sie den 38-Jährigen am Sonntagmittag auf der Straße mit einer Stichwaffe an und rannten anschließend davon. Nach einer Notoperation sei der Attackierte inzwischen außer Lebensgefahr, hieß es.

15. Mai 2023 - 16:56 Uhr | dpa

Ein Schild weist auf die Notaufnahme eines Krankenhauses hin. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Coburg Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.