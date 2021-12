Mann in Auto eingeklemmt und getötet

Ein Mann ist bei einem Unfall in seinem Auto eingeklemmt worden und gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, nahm der 65-Jährige an einer Kreuzung im Landkreis Rosenheim einem anderen Auto die Vorfahrt. Der heranfahrende Wagen stieß am Donnerstag demnach frontal in die Fahrerseite des Autos des 65-Jährigen. Der Mann starb bei dem Unfall nahe Eiselfing. Seine 62-jährige Beifahrerin und der 45-jährige Fahrer des anderen Auto erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachten in Auftrag gegeben. Die Straße zwischen Alteiselfing und Bergham war für drei Stunden voll gesperrt.

10. Dezember 2021 - 07:58 Uhr | dpa

Die Leuchtschrift "Unfall" auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Eiselfing © dpa-infocom, dpa:211210-99-328169/2