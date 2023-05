Mann greift Frau mit Messer an: Nachbarn überwältigen ihn

Nachbarn haben einen Mann im Allgäu überwältigt, der seine Frau zuvor mehrfach mit einem Küchenmesser angegriffen hatte. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hielten die Helfer den 48-Jährigen nach dem Vorfall am Sonntag in Marktoberdorf (Landkreis Ostallgäu) fest, bis die Polizei vor Ort war. Die leicht verletzte Frau sei nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus noch am selben Tag wieder entlassen worden.

15. Mai 2023 - 16:26 Uhr | dpa

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Marktoberdorf Grund für den Streit zwischen dem 48-Jährigen und seiner 46 Jahre alten Frau war nach ersten Erkenntnissen der Ermittler die seitens der Frau beabsichtigte Trennung. Ihr Mann sitzt den Angaben zufolge inzwischen wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft.