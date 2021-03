Mann gerät unter tonnenschwere Maschine: Schwer verletzt

Ein 64 Jahre alter Fahrer einer Spedition ist bei einem Unternehmen in Kirchheim in Schwaben (Landkreis Unterallgäu) unter eine tonnenschwere Filteranlage geraten und schwer verletzt worden. Die Maschine war beim Ausladen aus einem Kleintransporter mit einem Gabelstapler ins Ungleichgewicht geraten und von der Gabel gerutscht, wie die Polizei mitteilte. Der Speditionsfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

05. März 2021 - 07:31 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht durch eine Straße. © Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Kirchheim in Schwaben Er habe vor dem Unfall aus noch unbekannten Gründen an der Palette hantiert, auf der die Anlage befestigt war, teilte die Polizei mit. Der Staplerfahrer habe sofort und beherzt eingegriffen, die schwere Last wieder vom Körper des 64-Jährigen gehoben und Erste Hilfe geleistet. Die Anlage wiegt Polizeiangaben zufolge etwa 1000 Kilogramm. © dpa-infocom, dpa:210305-99-696217/2