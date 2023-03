Mann findet Panzergranate bei Gartenarbeiten

Augsburg

Bei Gartenarbeiten hat ein Mann in Augsburg eine Panzergranate gefunden. Zur kontrollierten Sprengung des Funds hätten Spezialkräfte aus München kommen müssen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Beamten evakuierten am Donnerstag mehrere Häuser im Umkreis und sprengten die Granate gut viereinhalb Stunden nach der Entdeckung in einer nahe gelegenen Baugrube. Die Sprengung verlief demnach problemlos, verletzt wurde niemand.