Mann findet Kopf einer Hirschkuh im Garten

Sulzfeld

Einen ungewöhnlichen Fund machte ein Mann, als er am Samstag seinen Hund in den Garten ließ: Auf der Rasenfläche lag der Kopf einer Hirschkuh. Vermutlich hatte ein Jäger den sauber abgetrennten Kopf im Wald liegen lassen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten gehen davon aus, dass ein Tier das Körperteil dann in den Garten des Mannes in Sulzfeld (Landkreis Rhön-Grabfeld) schleppte.