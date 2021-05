Mann findet Geldbörse mit 15 000 Euro auf Parkbank

Einen Geldbeutel mit rund 15 000 Euro hat ein 69-Jähriger auf einer Parkbank in Straubing gefunden. Der Mann gab die Geldbörse direkt nach dem Fund am Mittwoch bei der Polizei ab, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Ein 60-Jähriger hatte den Geldbeutel zuvor auf der Parkbank vergessen - und als er wieder kam, war das Portemonnaie bereits weg. Als er es mitsamt Inhalt auf der Polizeiwache bekam, sei er sichtlich erleichtert gewesen, berichtete die Polizei. Der ehrliche Finder habe einen Finderlohn beansprucht, sagte die Sprecherin. Ob er diesen auch erhalten hat und in welcher Höhe, war der Polizei aber nicht bekannt.

06. Mai 2021 - 14:41 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Das Blaulicht eines Polizei-Einsatzfahrzeuges leuchtet. © Marcus Führer/dpa/Archivbild

Straubing © dpa-infocom, dpa:210506-99-493380/2