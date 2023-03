Fürstenfeldbruck

Beim Entrümpeln einer Wohnung ist ein 63-Jähriger in Fürstenfeldbruck gestorben. Der Arbeiter habe sich am Mittwoch an das Balkongeländer im zweiten Stock gelehnt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei gaben Teile der Brüstung nach. Dadurch stürzte der Mann etwa sechs Meter tief und verletzte sich tödlich. Die Kripo ermittelt nun zum Unfallhergang.