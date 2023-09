Mann fährt Sportwagen in Graben - 100.000 Euro Schaden

Zellingen

Ein junger Fahrer hat seinen Sportwagen in Unterfranken komplett zerstört - der Schaden liegt bei rund 100.000 Euro. Der 19-Jährige war am Montag auf der Staatsstraße 2437 bei Zellingen (Landkreis Main-Spessart) unterwegs, als er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verriss der 19 Jahre alte Fahrer das Lenkrad und schlug frontal in einen Straßengraben ein. Er kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Der total beschädigte Sportwagen wurde abgeschleppt.