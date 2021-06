Mann fährt ohne Führerschein: Seit 1987

Weil er zu schnell unterwegs war, kontrollierte die Polizei einen Mann - und fand so heraus, dass er seit Jahrzehnten keinen gültigen Führerschein hatte. Der 69-Jährige habe seine Fahrerlaubnis 1987 verloren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach der Kontrolle, die bereits am 16. Juni im oberfränkischen Stammbach (Landkreis Hof) stattfand, wurde der Mann wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

29. Juni 2021 - 09:50 Uhr | dpa

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Stammbach © dpa-infocom, dpa:210629-99-184957/3