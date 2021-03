Mann fährt in Uhingen gegen geparktes Auto

Wohl in Folge eines medizinischen Notfalls hat ein Mann in Uhingen (Kreis Göppingen) am Dienstagnachmittag die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der 75-Jährige stieß gegen ein geparktes Auto, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3500 Euro. Rettungskräfte reanimierten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er später verstarb.

31. März 2021 - 09:31 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Polizeifahrzeug. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Uhingen © dpa-infocom, dpa:210331-99-37766/2