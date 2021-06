Mann fährt angetrunken mit dem Auto zur Polizei

Um eine Anzeige zu erstatten, ist ein Mann in Coburg mit dem Auto zur Polizei gefahren - im angetrunkenen Zustand. Der 21-Jährige sei mit mehreren Freunden am Abend zuvor beim Feiern in der Innenstadt von Unbekannten angegriffen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Deshalb fuhr er mit seinen Bekannten am Sonntagvormittag zur Polizei, um die Täter anzuzeigen.

28. Juni 2021 - 10:50 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Einsatzfahrzeuges der Polizei zu sehen. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Coburg Die Beamten rochen jedoch seine Alkoholfahne und führten einen Atemalkoholtest bei ihm durch. Dieser ergab einen Wert von 0,52 Promille - knapp oberhalb des Erlaubten. Die Polizisten nahmen die Anzeige des Mannes wegen Körperverletzung auf, zeigten ihn aber zugleich selbst wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit an. © dpa-infocom, dpa:210628-99-171010/3