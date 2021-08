Mann ertrinkt in Kanal: Prozess gerät erneut ins Stocken

Mehrere Beweisanträge der Verteidiger haben den Prozess um den Tod eines jungen Mannes in Weiden in der Oberpfalz einmal mehr ins Stocken gebracht. Angeklagt sind vor dem Landgericht drei Bekannte des Opfers. Ihnen wird vorgeworfen, dem 22-Jährigen nicht geholfen zu haben, nachdem er vergangenen Herbst betrunken in einen Kanal gefallen war. Der Mann ertrank. Die Schlussvorträge von vier Verteidigern standen am Freitagmittag noch aus.

13. August 2021 - 12:41 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Weiden Strittig ist aus Sicht der Anwälte weiterhin die Auswertung der Bewegungsdaten auf dem Handy des Opfers. Dabei geht es unter anderem um die Fragen: Wann hat sich das Handy im Wasser ausgeschaltet, wann wurde es wieder gestartet und wie kamen zwischenzeitlich gespeicherte Bewegungen zustande? Ein Polizist hatte ausgesagt, das Handy im Polizeigebäude in den ersten Stock getragen zu haben, was der Schrittzähler erfasst habe. Drei Plädoyers sind bereits gehalten worden: Anders als in der Anklage, in der den dreien Totschlag durch Unterlassen vorgeworfen wurde, forderte der Staatsanwalt eine Verurteilung zu mehrjährigen Haftstrafen wegen Aussetzung mit Todesfolge. Einen Tötungsvorsatz sah er nicht als erwiesen an. Der Vertreter der Nebenklage plädierte auf eine Verurteilung jeweils wegen Totschlags, ohne dabei ein konkretes Strafmaß zu benennen. Der Verteidiger eines der drei Angeklagten forderte für seinen Mandanten einen Freispruch. Wann die ausstehenden Plädoyers gehalten und die Urteile gesprochen werden sollen, war am Freitagmittag noch unklar. Es sind weitere Verhandlungstermine für den 18. und 20. August angesetzt. © dpa-infocom, dpa:210813-99-829452/2