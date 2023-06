Mann bringt geerbte Waffen zur Polizei: Strafverfahren

Gegen einen 40-Jährigen aus Amberg ist ein Strafverfahren eingeleitet worden, weil er Waffen aus seinem Erbe zur Polizei gefahren hat. Der Mann hatte die zwei Kleinkalibergewehre von seinem Vater geerbt und im Elternhaus gefunden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Anschließend brachte er sie am Montag zu den Beamten in Sulzbach-Rosenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach).

06. Juni 2023 - 15:32 Uhr | dpa

Sulzbach-Rosenberg Für den Transport - also dem Führen der Waffen - hätte er einen Waffenschein oder eine Einzelerlaubnis gebraucht. Obwohl der 40-Jährige nach seinen Aussagen davon nichts wusste, leiteten die Beamten ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.