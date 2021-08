Mann beschmiert Autos mit Fäkalien

Weil er sich offenbar über geparkte Autos ärgerte, hat ein 77-jähriger Mann in Schwaben die Fahrzeuge mit Fäkalien beschmiert. Das konnte ein Polizeibeamter am Dienstag beobachten, der privat am Schmähinger Weiher in Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) spazieren war. Gegen den Senior wird nun ermittelt, wie die Polizei am Mittwoch weiter mitteilte.

18. August 2021 - 09:11 Uhr | dpa

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. © Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Nördlingen © dpa-infocom, dpa:210818-99-880945/2