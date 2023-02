Mann beschädigt Rettungswagen in der Notaufnahme

Ein Mann hat einen Rettungswagen beschädigt, der in der Notaufnahme eines Landshuter Krankenhauses parkte. Die Rettungssanitäter hatten die Hecktüren des Wagens geöffnet, um einen Patienten abzuliefern, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das störte den 38-Jährigen am späten Samstagabend auf dem Weg aus dem Krankenhaus zu einem wartenden Auto. Er rüttelte gewaltsam an den Hecktüren und verbog ein Gestänge.

06. Februar 2023 - 12:14 Uhr | dpa

Landshut– Da der Mann sehr aggressiv war, hinderten die Rettungssanitäter ihn nach Angaben eines Polizeisprechers nicht daran. Der Mann flüchtete als Beifahrer mit dem wartenden Auto. Die Rettungssanitäter notierten das Kennzeichen und verständigten die Polizei. Die Beamten fanden den Mann bei sich zu Hause. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.