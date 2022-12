Mann beim Holzfällen von Baum erschlagen

Hunding

Ein 66 Jahre alter Mann ist in Niederbayern beim Holzfällen von einem Baum erschlagen worden. Der Mann habe mit einem 29-Jährigen in einem Waldstück bei Hunding (Landkreis Deggendorf) einen Baum fällen wollen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei sei er von dem Baum getroffen und tödlich verletzt worden. Wie es zu dem Unfall am Mittwoch kam, war zunächst unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelten zur Ursache.