Mann bei Wohnhausbrand leicht verletzt

Beim Brand eines Wohnhauses ist am Ostermontag ein Mann leicht verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache sei im Dachstuhl des Hauses im niederbayerischen Hutthurm (Landkreis Passau) ein Feuer ausgebrochen, teilte die Polizei am Montag mit. Beim Eintreffen der Polizei habe das Dach in Vollbrand gestanden und sei kurz darauf eingestürzt. Zudem entstand ein Sachschaden von etwa 200 000 Euro.

06. April 2021 - 08:19 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Der Schriftzug "Feuerwehr" ist auf einem Einsatzfahrzeug angebracht. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Hutthurm Die Bewohner hätten sich selbst in Sicherheit bringen können. Ein Mann sei allerdings durch Rauchgas leicht verletzt worden. Die genaue Brandursache war noch nicht klar. © dpa-infocom, dpa:210406-99-96487/2