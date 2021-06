Mann bei Unfall aus Auto geschleudert: Schwer verletzt

Ein Mann ist auf der Autobahn 3 in Deggendorf bei einem Auffahrunfall aus seinem Auto geschleudert und lebensgefährlich verletzt worden. Der 40-Jährige fuhr am Sonntagabend in Richtung Regensburg, als er mit seinem Wagen ins Schleudern geriet und gegen die Leitplanke stieß, wie die Polizei am Montag mitteilte. Eine nachfolgende 36-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und stieß mit ihrem Auto gegen den Wagen des Mannes. Die 36-Jährige und ihre Beifahrerin wurden ebenfalls verletzt. Ein weiterer 72-Jähriger hatte zuvor den Wagen gestreift, blieb aber unverletzt. Wieso der Mann ins Schleudern kam, war zunächst unklar.

14. Juni 2021 - 06:59 Uhr | dpa

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Deggendorf Fahrzeugteile wurden durch den Aufprall teilweise auch auf die Gegenfahrbahn geschleudert - sie beschädigten andere Autos. Die A3 musste zeitweise gesperrt werden. © dpa-infocom, dpa:210614-99-981178/3