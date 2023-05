Mann bei Streit mit Messer verletzt: Drogen-Labor entdeckt

Bei einem Streit in einem Haus in Nürnberg ist ein 42-Jähriger von einer Frau schwer mit einem Messer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte, soll die 46-Jährige den Mann am Montag nach einem zunächst verbalen Streit im Bereich des Oberkörpers verletzt haben. Er kam in ein Krankenhaus. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst noch unklar.

16. Mai 2023 - 13:33 Uhr | dpa

Nürnberg In dem Haus fanden Polizisten den Angaben zufolge eine Vielzahl an mutmaßlichen Ecstasy-Pillen sowie ein Labor zur Herstellung von synthetischen Drogen. Um die Bestandteile des Labors sicherzustellen, wurden Experten des Landeskriminalamts hinzugezogen. Der 42-Jährige sowie ein ebenfalls anwesender 43-Jähriger müssen sich wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Die Frau wurde vorläufig festgenommen und soll einem Haftrichter vorgeführt werden.